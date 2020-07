Pseudokauza diplomoviek

Najväčším triumfom novinárov je dnes odhalenie všetkých plagiátorov prítomných v parlamentných laviciach. Aj preto dnes čakáme na odvolávanie Igora Matoviča. Sú tieto kauzy skutočné?

Keď sa v roku 2018 prišlo na to, že rigorózna práca Andreja Danka je plagiátom, ani samotný Danko netušil, že tým udal nový trend pre ďalšiu generáciu predsedov parlamentu. On samotný je už mimo centra diania, a na svojich bývalých kritikoch sa môže zabávať len z pohodlia svojej obývačky.

Ako prvej dali novinári prednosť dáme, pani Petre Krištúfkovej, ktorej opísaná práca zo Stredoeurópskej vysokej školy nevyvolala až takú senzáciu. Nebolo veru prekvapením, že pani Krištúfková nebola nikdy pilná študentka, a že je jej práca opísaná - veď i maturitu si dokončila až po materskej dovolenke (2002). Tragikomédia však pokračovala odhalením práce z rovnakej školy (tiež ste o tejto súkromnej univerzite doposiaľ nepočuli?), konkrétne Borisa Kollára. Pobúrenie ľudí bolo na mieste - podvádzať sa nemá. Študenti, ktorí si poctivo plnia svoje povinnosti a čestne pracujú, zároveň voliči SME RODINA, museli iste zažívať trpké sklamanie. Lenže, neodstúpil Danko, prečo by mal Kollár? Nuž, možno aj preto, lebo: "vaša koalícia sa zaviazala, dokonca aj v programovom vyhlásení vlády, že budete transparentní, čistí, nepoškvrnení, jednoducho, že budete iní ako my" Ján Richter, 2020.

Nasledovalo ďalšie prekvapenie: po uši je v tom aj samotný minister školstva. Jeho práca bola však pokračovaním bakalárskej práce, čo nie je vo vysokom školstve nič neobvyklé. Študent tak rozšíri tému, ktorú si vybral ešte v časoch, keď mal obhajovať titul Bc. V časoch, keď minister Gröhling písal svoju prácu, boli normy jeho školy údajne iné, než sú dnes: 50% z práce mohla byť predošlá a limity pre použitie ďalších zdrojov neboli žiadne.

Minister neodstúpil a ani odvolávanie predsedu parlamentu nebolo úspešné. Skôr, než sa slovenská verejnosť stihla spamätať, nasledoval ďalší šok - Igor Matovič.

Na Slovensku teda máme z troch najvyšších ústavných činiteľov dvoch, ktorí na vysokej škole podvádzali. Sklamanie z tohto smutného obrazu vyslovila aj samotná prezidentka Zuzana Čaputová: "Som sklamaná a smutná, že očakávania verejnosti, vrátane mojich vlastných, na vysoké štandardy uplatňovania politickej moci a vyvodzovanie politickej zodpovednosti, s ktorými bol spájaný nástup vlády Igora Matoviča, zostávajú zatiaľ nenaplnené.". Menovaný sa našťastie rozhodol pre úprimnosť, ktorá paradoxne mnohých ešte viac nahnevala. Priznal sa, že je zlodej, že posledné 2 roky štúdium flákal, že by o titul mal prísť a zároveň sa ospravedlnil. Sypanie si popola na hlavu bolo asi umocnené pocitom viny za to, že bol hlavným kritikom nečestnej práce Danka.

Z pohľadu študentky vysokej školy môžem čestne prehlásiť, že ma situácia diplomoviek neprekvapila. Poznám mnoho ľudí, ktorí odovzdali svoje práce síce v poriadku, ale osobne v nich nenapísali ani slovo. Na internete vám totiž zaberie len pár sekúnd hľadanie niekoho, komu za napísanie celej práce môžete zaplatiť. Aj keď sa v takýchto prípadoch možno neuskutoční žiadne vykrádanie cudzích myšlienok, ide o rovnaký podvod. Niekoľko ľudí z môjho okolia, ktorí ukončili svoje štúdium približne pred dvadsiatimi rokmi, priznalo, že si nie sú istí tým, či by dnes bola ich práca (po preskúmaní) v poriadku. Svoje tituly však naďalej nosia a svoju prácu si vykonávajú dôsledne.

Či má niekto z týchto pánov (a jednej dámy) dôvod na odstúpenie? Podľa môjho názoru - nie. Záverečnú prácu totiž vnímam len ako čerešničku na torte po naplnení niekoľkoročného štúdia, vykonania všetkých povinných skúšok semester po semestri a úspešnom absolvovaní záverečnej štátnej skúšky. Nik titulovaný totiž nezískal svoju "hodnosť" len za niekoľko desiatok strán - často len pozliepaných z rôznych zdrojov. Navyše, v tomto prípade ani vysokoškolské štúdium ako také nie je povinnosťou či hlavným pilierom pri výkone funkcie člena parlamentu. Zo 150 prítomných má vysokoškolské vzdelanie 130.

Tituly politikov sa neobjavujú ani na billboardoch, letákoch, sociálnych médiách... Aj keď sa objavujú na volebných lístkoch, dovolím si predpokladať, že nikoho z nás by za plentou favorit neodradil len preto, že nemá vysokoškolské vzdelanie.

Reformy v školstve sú potrebné a vítané. Je správne, ak sa nečestne získané tituly budú odoberať. Zároveň, tituly vládnych predstaviteľov neboli získané len vďaka zbúchanej diplomovke, a nie sú ani nosným pilierom, na ktorom stojí osud slovenských občanov. Nebolo to tak za Andreja Danka a nie je to tak ani teraz.

Verím, že vysokoškolské vzdelanie opäť naberie na vážnosti, a nebude už len poslaneckým "must have". Verím, že my - študenti, budeme pracovať tak, aby sme sa za svoje vzdelanie vedeli obhájiť nie len v diplomovkách ale aj v praxi.

Viktória Holejová

