Bulvárne médiá sa v týchto dňoch venujú posudzovaniu výberu asistentiek pre poslancov NR SR. Keďže som aj ja jednou z nich, rada by som sa k tejto téme vyjadrila.

"Sexizmus" je pre mnohých Slovákov stále neznámy pojem, avšak jeho praktizovanie môže byť citeľné vo všetkých zamestnaniach. Muži často nadobúdajú dojem, že si k žene môžu dovoliť čokoľvek a každá príťažlivá žena je pre nich len terčom. Tento trend sa nevyhol ani pracovným pozíciám asistentiek.

Asistent poslanca Národnej rady SR má za úlohu pomáhať poslancovi NR s jeho prácou: zhotovovať mu materiály na rokovania, odpovedať na správy, organizovať pracovný program, viesť dokumentáciu, starať sa o sociálne médiá, doprevádzať ho na niektorých udalostiach a mnohé ďalšie.

Teda polopatisticky: je to rovnaká práca ako každá iná práca s administratívnym zameraním.

Hon na asistentky je teda sexizmom vytvoreným len preto, lebo v týchto pozíciách sa uplatňujú aj mladé (pekné) ženy. Titulky z novín, ktoré odkrývajú "hárem" poslancov len napomáhajú tomu, aby sa touto pracovnou pozíciou ešte viac opovrhovalo. Tieto ženy pritom musia preukázať svoje pracovné schopnosti po dobu 4 rokov (do zániku mandátu) bez výnimky. Moja otázka znie: Prečo sa nepíše aj o háreme poslankýň NR SR? Prečo sa do tejto vulgárne prezentovanej pozície stavajú len ženy?!

Ako som "prišla" k tejto práci: Mnohí sa pýtajú na odbornosť asistentiek. Ak by som ja mala uviesť svoje ukončené vzdelanie, bolo by to "len" stredoškolské s maturitou, nakoľko som študentkou vysokej školy. Poslanec NR, ktorý si ma vybral za svoju asistentku, tak urobil na základe informácií, ktoré o mne mal. Overil si moje politické postoje a schopnosti, a usúdil, že som pre neho oprávnenou voľbou a budem prínosom pre tvorenie lepšieho Slovenska. Pracujm teda pre Národnú radu Slovenskej republiky a so svojím nadriadeným som v pracovnom (aj regulárnom priateľskom) pomere. Viem, že rovnaký priebeh sa týka aj mojich ďalších kolegýň.

Nie, nie sme odborníčky na "asistentstvo". Takýto odbor totiž neexistuje.

Nie, nie sme tu na to, aby sme osviežili pánom dlhé chvíle v parlamente. Toto je totiž pracovná kompetencia v inom "zamestnaní".

Sme tu preto, aby sme vykonávali svoju prácu rovnako dobre, ako ostatné ženy v iných pozíciách. Aj keď je táto funkcia pre niekoho "prestíž", a je prirodzené, že z nej vyplývajú aj isté výhody, nik z nás nebol vyberaný len na základe peknej fotografie alebo sympatií.

Je načase, aby sa so sexizmom na ženách skoncovalo!

Viktória Holejová